“شنب” يتسبب بطرد موظف من عمله (صورة)

المصدر: فرانكفورت – إرم نيوز

تسببت مزحة المسعف الطبي، توماس فغنر، بطرده من وظيفته، بعد أن ظن أنها مجرد مزحة مضحكة.

وأراد المسعف الألماني في فرانكفورت أن يمازح زملاءه بالعمل، فقام برسم شنب يشبه شنب الزعيم النازي أدولف هتلر على وجه مريض لاجئ، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ورغم حدوث الواقعة في يوم رأس السنة، لكن لم يتم اكتشافها حتى الأسبوع الماضي.

وقام فغنر بإنشاء مجموعة تواصل عبر “واتس اب” مع زملائه في العمل، ونشر عليه فيديو يظهر لاجئا ممددا في وضعية خطأ داخل سيارة إسعاف، وقد رسم المسعف بالقلم الجاف شنبا صغيرا على وجهه يشبه شنب هتلر، وكتب تحتها: “الضحية رقم 1: شوارب عصرية”.

ولم يظهر فغنر في الفيديو، لكن صوته كان مسموعا وهو يقول للاجئ: “هل ستأتي معنا إلى المستشفى لتتخلص من الإدمان؟”.

ومن سوء حظ المسعف أن رؤساءه في العمل لم يجدوا ما نشره مضحكا وقرروا طرده في الحال.