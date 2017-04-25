تشييع مهيب لجثمان الأمير السعودي ناصر بن سلطان (صور)

المصدر: الرياض - إرم نيوز

شيع سعوديون اليوم الثلاثاء، جثمان الأمير ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مثواه الأخير، وسط حزن على الراحل الذي توفي مع صديقه عبدالله الدوسري، أمس الاثنين في حادث مروري على طريق الرياض الطائف، خلال توجههما لأداء مناسك العمرة.

وشهد التشييع حضور عدد من الأمراء من ذوي الراحل، وتمت الصلاة على الجثمان في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

والأمير الراحل، متزوج من ابنة الأمير تركي بن فهد آل سعود منذ العام 2012، وجده الذي يحمل اسمه هو أخ غير شقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، وسبق أن شغل منصب أمير منطقة الرياض السابق.