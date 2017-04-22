بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في صالة رياضية أثناء حصة تدريبية

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

سقط ثعبان ضخم من سقف صالة ألعاب رياضية تقع في مدينة روكهامبتون في أستراليا، مخلفًا وراءه حفرة هائلة، وحالة من الهلع.

وذكرت شانتال فوغان صاحبة الصالة الرياضية أنه منذ الخميس الماضي كانت تشتبه باختباء حيوان البوسوم وراء السقف، بعدما أخبرتها مساعدتها بانتشار الزواحف في المكان، مبينة لوسائل إعلامية أسترالية أنها لم تتخيل وجود ثعبان.

وبحسب تصريحاتها فإن فوغان “مارست أنشطتها المعتادة داخل الصالة الرياضية على مدار اليومين الماضيين دون معرفتها بوجود ثعبان ضخم يكمن خلف السقف”، مستطردة “خلال ممارستها التدريب سقط الثعبان من السقف فجأة، وتمت السيطرة من قبل خبراء الحياة البرية ونقله من المكان”.