للمرة الأولى.. الخطوط الماليزية تراقب الرحلات الجوية بالقمر الصناعي

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

بعد أن عاشت تجربة أليمة مع اختفاء طائرتها في ظرف غامض، أعلنت خطوط الطيران الجوية الماليزية أنها تعمل حاليًا على تطوير أول نظام فضائي يعتمد على الأقمار الصناعية لمراقبة رحلاتها في الجو، وفقًا لما جاء على موقع “إنجادجيت” التقني.

وقالت الخطوط الماليزية”إنها تقوم حاليًا بالتعاون مع شركة Aireon LLC بتطوير شبكة الأقمار الصناعية التي سيتم إطلاقها بشكل كامل في 2018 بحيث يتم تغطية الأرض بالكامل لمتابعة خط سير أي رحلة طيران خاصة بالشركة”.

وبعد حادث اختفاء رحلة الطيران رقم (MH 370) أطلقت الأمم المتحدة خدمة تتبع رحلات الطيران سواء من خلال الأبراج الأرضية أو من خلال الأقمار الصناعية من الفضاء.

وما زالت حادثة الرحلة الماليزية مجهولة السبب، حيث أن جميع محطات الرقابة الأرضية لم تتمكن من التقاط موقعها حتى تم العثور عليها غارقة واكتشاف أن نظام الإشارة داخل الطائرة قد تم إيقافه لسبب مجهول حتى الآن.