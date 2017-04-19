نجاة طائرة جزائرية من كارثة جوية بعد خطأ في عملية الإقلاع

المصدر: جـلال مناد - إرم نيوز

أقدمت سلطات الملاحة الجوية في الجزائر الأربعاء، على إغلاق مطار حاسي مسعود الدولي بولاية ورقلة جنوبي البلاد، عقب تعرض طائرة تابعة لشركة الطاسيلي للطيران، إلى عطب أصاب عجلاتها الأمامية، ما أحدث شللاً بحركة الملاحة الجوية في الجنوب.

ونجا ركاب الطائرة العشرة (5 جزائريين و 5 أوروبيين)، يعملون في حقول نفطية جنوبي البلاد، لكنهم عاشوا لحظات رعبٍ وإغماءات كادت تودي بحياتهم.

وأرجعت مصادر متطابقة سبب الحادثة إلى خطأ في الإقلاع أحدث ارتطامًا للطائرة بالمدرج، ما أوقع حالة طوارئ بمطار حاسي مسعود الذي يعرف حركة جوية نشطة، فيما أوفدت السلطات لجنة تحقيق حكومية من العاصمة، تتكون من ضباط في الشرطة القضائية وخبراء بالطيران لتحديد ملابسات الواقعة.

وتملك شركة طيران الطاسيلي التابعة لمجمع سوناطراك الحكومي للمحروقات في الجزائر، أسطولاً من 19 طائرة خاصة لنقل الركاب، ومعظمهم من عمال وفنيين يعملون بمحطات نفطية ومنشآت غازية في صحراء البلد، غير أن إدارة الشركة لا تستعمل سوى 3 طائرات و49 طيارًا لأسبابٍ غير معلومة.

إلى ذلك، هزت سلسلة فضائح وملفات فساد هذا القطاع الحيوي، الذي تسيطر عليه الشركة الحكومية للطاقة والمناجم “سوناطراك”، وقد عجز الوزراء المتعاقبون على تسيير حقيبة النفط والمحروقات، من وضع حدّ لمثل هذه الأحداث التي تتكرر باستمرار، في استنساخ لواقعة سقوط مروحية تابعة لطيران الطاسيلي العام الماضي، بسبب أخطاء بالقيادة في إقليم حاسي مسعود الصحراوي.