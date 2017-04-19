بالفيديو.. مسيرة دينية في البيرو تتحول إلى شجار عنيف.. وهذا هو السبب

المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

انتهت مسيرة دينية شهدتها مدينة سانتو كريستوبال في جمهورية البيرو بشجار عنيف، عندما لمحت سيدة زوجها وهو يعانق عشيقته وسط الحشد المكون من عشرات الآلاف.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، أدت هذه الصدفة الصادمة إلى انخراط النساء وأصدقائهنّ في الشجار، الذي تخلله شد شعر وتبادل صفعات فيما حاول المارة استعادة النظام.

وتم تصوير الواقعة من قبل أحد المارة خلال مسيرة “سيمانا سانتا” في مدينة “سانتو كريستوبال” بالعاصمة “ليما”.

وتُعد هذه المسيرة المعروفة باسم “صعود تلة سانتو كريستوبال”، إحدى أقدس مسيرات الحج لدى المؤمنين خلال الأسبوع المقدس في ليما.

وكانت الزوجة قررت السفر بمفردها إلى المهرجان بعد أن أخبرها زوجها بأنه مشغول، إذ كانت تسعى للحصول على فرصة للتأمل والوصول إلى السلام الداخلي مع الحجاج الآخرين، ولكن ذلك تغير عندما رصدت زوجها في المسيرة مع عشيقته.

وبمجرد رؤيتها للعشيقة هجمت عليها الزوجة الغاضبة، قبل أن يفرق الحجاج الآخرون بينهما بصعوبة.

وتسبب الاضطراب في تأخير المسيرة التي تستغرق ساعتين فقط في العادة، كما أدى إلى إلغاء المشهد الأخير الذي يتم فيه تمثيل صلب المسيح في أعلى التل.