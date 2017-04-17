علق بين الطاولة والأرضية.. أسرة أمريكية تُفجع بتهشم رأس طفلها في مطعم متحرك

المصدر: واشنطن– إرم نيوز

فجعت أسرة أمريكية بمصرع طفلها البالغ من العمر 5 سنوات بتهشم رأسه بعد أن علق في فجوة صغيرة بين طاولة الطعام وأرضية مطعم متحرك في الولايات المتحدة أثناء احتفالها بيوم الجمعة العظيمة.

وذكرت مصادر طبية أن الطفل تشارلي هولت الذي كان برفقة والديه في المطعم بمدينة أتلانتا جنوب شرق الولايات المتحدة تعرض لإصابات بالغة في رأسه بعد أن بقي عالقًا في الحفرة لنحو نصف ساعة قبل أن ينجح موظفو المطعم في تخليصه.

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية وصحف أمريكية، إلى أن الحادث وقع بعد أن ابتعد تشارلي عن والديه، وذهب للعب في جوانب المطعم بالطابق 72 في فندق بالمدينة.

وقال الوالدان في بيان بعد وفاة ابنهما:”تدعو أسرة تشارلي الجميع للصلاة من أجله، حتى نستطيع أن نتجاوز هذه المأساة والخسارة… ليست هناك كلمات تستطيع التعبير عن خسارتنا، وندعو الجميع إلى إعطاء أطفالهم وقتًا واهتمامًا أكبر”.

من جهته، قال مدير الفندق جورج ريد: إن المطعم سيغلق حتى إشعار آخر، وإن الإدارة ستتعاون مع الشرطة في تحقيقها بالحادث.