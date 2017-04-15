بالفيديو.. رصاصات طائشة تصيب شخصًا وتثير الذعر بزفاف في السعودية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

شهد حفل زفاف في السعودية حادثًا أصاب الحاضرين بذعر شديد، حيث كادت رصاصات طائشة أطلقها أحد المدعوين احتفالًا بالمناسبة أن تحوّل العرس إلى مأتم.

وحسب وسائل إعلام سعودية، فقد أطلق أحد الحاضرين للزفاف، الذي أقيم بمنطقة حفر الباطن، النار احتفالًا بالمناسبة، لكن الرصاصات انحرفت وأصابت شخصًا كان يتواجد داخل سيارته في بطنه، كما اخترقت رصاصة أخرى سقف أحد المساجد القريبة أثناء تواجد بعض المصلين، مما أثار رعبًا في المكان، ولم يتم تسجيل إصابات بالمصلى.

وقد وثق أحد الحاضرين للزفاف بعدسة هاتفه الحادثة وسط ذهول الحاضرين.