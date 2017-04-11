شاهد بالفيديو.. ردة فعل فتاة فاجأها جمل ضخم برأسه داخل السيارة  

المصدر: أحمد نصار– إرم نيوز

تعلّمت زائرتان من زوار حديقة سفاري أنه ينبغي عليهما دائمًا إغلاق نافذة السيارة عند التجوّل داخل الحديقة، بعدما أدخل جَمَل عملاق رأسه من نافذة سيارتهما وأكل غداءهما.

وكانت الامرأتان تتجولان داخل إحدى حدائق السفاري بمدينة كوبيراس كوف بولاية تكساس الأمريكية، عندما حاصر سيارتهما جمَل جائع ونعامة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفي مقطع الفيديو تظهر إحدى الامرأتين وهي تقول: “يا إلهي انظري لهذا الجمَل الضخم الذي يقترب نحونا أنا خائفة ولا أريده أن يلعقني لأنه ضخم جدًا”.

لكن فجأة يبدو أن اللعق كان أقل اهتماماته وذلك عندما أدخل الجمَل رأسه من نافذة السيارة، ما دفع الامرأتان إلى الصراخ بصوت مرتفع. وعلى ما يبدو لم يهتم الجمل لصراخهما بل قام بدلًا من ذلك بتناول وجبة خفيفة كانت إحدى الامرأتين تضعها قريبة من مقعدها.

ولم يكتف الجمل بأخذ جزء من تلك الوجبة لكنه تناولها بالكامل في قضمة واحدة، بما في ذلك الغلاف الورقي للوجبة.

وبعد ذلك صرخت إحدى الامرأتين قائلة: “لقد أخذ الوجبة كلها لقد أكل حقيبة طعام كاملة.. يا إلهي إنه يعود مرة أخرى إنه في سيارتك”.

ومن المعروف عن الإبل أنها حيوانات عاشبة وترعى طوال اليوم لكن من غير المعروف عنها أنها تنتقي طعامها فخياراتها الغذائية محدودة نظرًا للبيئة الصحراوية التي تعيش فيها لذلك فهي تأكل كل ما تجده حتى ولو كانت نباتات شائكة أو أغصان وذلك لأنها تمتلك شفاها سميكة تمكنّها من ذلك.

ويُعتقد أنه تمّ تصوير الفيديو في حديقة توبسي للحياة البرّية والتي تمتلك أكثر من 50 نوعًا من الحيوانات البريّة.

ويشير موقع الحديقة على الإنترنت إلى أن معظم الحيوانات الموجودة لديها لطيفة للغاية بحيث يمكن للزائرين إطعامها بأيديهم من خلال نوافذ السيارة الآمنة.