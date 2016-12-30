دعوات لإقالة وزير النقل التونسي على خلفية حادث مرور أليم‎‎

المصدر: محمد رجب - إرم نيوز

طالب عديد من النشطاء السياسيين بإقالة وزير النقل على خلفية الحادث الأليم، الذي جدّ صباح أمس، في تونس العاصمة، وخلّف خمسة قتلى و34 جريحًا.

ودعا حزب “حراك تونس الإرادة” وزير النقل أنيس غديرة للاستقالة فورًا، مناديًا بتحقيق فوري وتحميل كلّ مقصّر مسؤوليته فيما حصل، وإزاء تكرّر مثل هذه الحوادث الأليمة وما تعكسه من إهمال واستهتار يضع حياة المواطنين في خطر، بحسب الحزب.

من جانبها، دعت ليلى الشتيوي النائبة في البرلمان عن حركة “نداء تونس”، إلى استقالة وزير النقل، على خلفية الحادث الأليم الذي خلّف قتلى وجرحى، مؤكدة أنه “لو حصل نفس الحادث في بلد آخر لقدم وزير النقل استقالته فورًا”.

وقالت الشتيوي في تصريح إذاعي: “هناك مسؤولية كبيرة في حصول مثل هذه الحوادث الأليمة خاصة عندما تكون المعلومة متوفرة، ولا يتمّ التدخل بسرعة لتلافي ما حصل”.

وأكد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وجود تهاون واستهتار كانا سببًا في حصول الحادث الأليم، متسائلين عن عدم تدخل مصالح وزارة النقل في الوقت المناسب حتى تمنع هذه المآسي.

واعتبر الناشطون أنّ إقالة المدير العام للسكك الحديدية التونسية وعددًا من المدراء الآخرين، لا يمكن أن تصلح المشاكل العالقة، داعين إلى عدم الاستهتار بمكاسب الشعب التونسي، ومعاقبة كلّ من يثبت إخلاله بواجباته.

وخلّف حادث أليم وقع، أول أمس، في ضاحية “جبل الجلود” بتونس العاصمة، وتمثل في اصطدام قطار بحافلة ركّاب، 5 قتلى من بينهم رضيع، و34 جريحًا.

وأكد المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية ياسر مصباح، أنّ من بين القتلى اثنين من عناصر الأمن.