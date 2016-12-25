شرطة عجمان تقبض على لصيْن زعما امتلاكهما قدرات خارقة

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

ألقت الدوريات الأمنية التابعة لشرطة عجمان القبض على شخصين آسيويين، بتهمة النصب والاحتيال، بعد أن زعما قدرتهما على مضاعفة الأموال، مقابل مبلغ مالي يُدفع نقداً.

وقال العقيد عبد الله سيف المطروشي نائب مدير عام العمليات الشرطية في عجمان: “وردتنا معلومات مؤكدة تفيد بوجود شخصين آسيويين يدَّعيان القدرة على مضاعفة الأموال، وذلك بعرض مجموعة من الأوراق السوداء من فئة الدولار الأمريكي لبيع مبلغ وقدره مليون دولار أمريكي مقابل 500 ألف درهم إماراتي، بحجة أنها تحتاج إلى مادة لتتحول من أوراق سوداء إلى دولارات حقيقية”.

وأضاف: “على الفور تم تشكيل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية، وقامت الفرق بنصب كمين لضبط المشتبه بهما، حيث تمت مداهمة الموقع وضبط المتهميْن وبحوزتهما مجموعة من الرزم عليها طبعة الدولار الأمريكي، وتم إلقاء القبض عليهما متلبسيْن في الفندق الذي اتخذاه مقراً لتنفيذ عمليات الاحتيال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المتهميْن وملف القضية إلى النيابة العامة“.

وأشاد نائب مدير عام العمليات الشرطية بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا من خلالها من القبض على الجناة، داعياً الجمهور إلى التبليغ عن أي حادثة أو أشخاص يشتبه بهم، مؤكداً أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد وستتعامل بكل حزم مع كل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.