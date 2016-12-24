تقطع السبل بركاب تلفريك تعطل في إيطاليا

المصدر: روما- إرم نيوز

قال مسؤولون إيطاليون إن أكثر من 120 شخصا كانوا يقضون العطلات بأحد مناطق التزلج تقطعت بهم السبل بعدما حوصروا داخل عربات تلفريك تعطل في شمال إيطاليا السبت على ارتفاع نحو 30 مترا عن سطح الأرض وإن عملية إنقاذهم ما زالت جارية.

وقال مسؤولو إنقاذ في جبال الألب إن من المرجح أن يكون العطل حدث بسبب الرياح العاتية فوق جبل سرفينيا بشمال إيطاليا قرب الحدود مع فرنسا.

ودخلت فرق الإنقاذ إلى العربات من باب في أعلاها في محاولة لإنزال الركاب المحتجزين إلى الأرض.

وقال متحدث باسم منطقة التزلج للتلفزيون الإيطالي إن الوضع تحت السيطرة وأن محاولة إنزال الركاب بدأت مشيرا إلى أنها ستنتهي في غضون ساعات.