بالفيديو..الاعتداء على سيدة محجبة في هولندا

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادمًا من أحد أسواق هولندا للاعتداء على سيدة محجبة.

وأظهر الفيديو أحد الأشخاص وهو يعتدي على سيدة تضع الحجاب ويسقطها أرضاَ، وذكرت بعض المواقع أن السيدة من أصول مغربية.

و يعكس الفيديو تصاعد موجة العنصرية والعنف ضد المسلمين المقيمين في أوروبا، خصوصاً بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة.

حتى أن بعض المسلمات في أوروبا والولايات المتحدة اضطررن إلى التخلي عن حجابهن.

ويعتبر هذا الاعتداء هو الثاني من نوعه في أقل من شهر، بعد أن تعرضت محجبة أخرى بألمانيا لاعتداء مشابه أثار ضجة حول العالم.

ويتواجد المسلمون في مدن أولتريخت وأمستردام ودون هاج ولاهاي، وبعض المدن الصناعية بهولندا، وأكثر تجمع إسلامي في مدن روتردام، وأمستردام، ولاهاي.

غالبيتهم من الأتراك وبلاد المغرب العربي، وإندونيسيا وماليزيا.