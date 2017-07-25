القبض على شاب سعودي طعن والدته عدة طعنات

ألقت الشرطة السعودية القبض على شاب قام بطعن والدته عدة طعنات، وفقا لما ذكرته صحيفة سبق السعودية.

وقال مصدر أمني “إن شرطة محافظة ضباء وبمتابعة من مدير شرطة منطقة تبوك، اليوم الثلاثاء، تبلغت بوقوع جريمة بشعة في المنطقة حيث قام شاب بطعن والدته بأداة حادة”.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الشاب للتحقيق معه تمهيدا لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص، ولإستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضح المصدر أنه تم نقل والدة الشاب إلى مستشفى ضباء العام، واصفا حالتها الصحية بالحرجة.

يشار إلى أن هذه الجريمة قوبلت باستنكار كبير في أوساط المجتمع السعودي.