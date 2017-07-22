حلاق يبتكر فكرة جديدة لتغطية أرض المحل بآلاف البنسات (صور)

ابتكر حلاق وسيلة ذكية لخفض التكاليف الخاصة بتركيب البلاط في أرضية محله عن طريق تغطية الأرض بوضع 70 ألف قطعة من البنسات بدلاً من البلاط.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نفذ ريتش هولثام، صاحب محل الحلاقة BS4 بميدلاند الغربية بانجلترا، تلك الفكرة بعد أن حصل على مبلغ قدره ألف جنيه إسترليني لفرش الأرضيات.

وقرر هولثام البالغ من العمر 28 عامًا مع موظفيه تغطية المحل بالآلاف من البنسات.

تطلبت المهمة أسبوعا من أجل تثبيت البنسات على الأرض بتكلفة 700 جنيه إسترليني.

وقال هولثام: “أردنا تركيب أرضية جديدة في المحل، وكان الثمن المطلوب باهظاً، ففكرنا في أن نفعل شيئاً غير معتاد وبحثتا عن طرق جديدة على الإنترنت”.

وأضاف: “تطلبت المهمة حوالي أسبوعا وقمنا بإحضار شخص محترف لملء الفراغات”.

وقام هولثام وأصدقاؤه بتبديل الأموال الورقية بالبنسات من البنك.