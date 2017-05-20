بالفيديو.. راكب دراجة ينجو من الموت بأعجوبة على طريق عام

نجا راكب دراجة من الموت بأعجوبة، بعد أن صدمته سيارة في منتصف طريق سريع في روسيا، عندما حاول سائق المركبة أن ينعطف لليسار.

وأظهر فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، السائق وهو ينتظر خلو الشارع من السيارات، قبل أن ينعطف يسارًا دون أن يلاحظ سائق الدراجة على ما يبدو.

وشوهد راكب الدراجة وهو يطير في الهواء بسبب قوة الصدمة، قبل أن يحط على سيارة أخرى متوقفة عند المنعطف ثم يقع أرضًا.

وتبين من خلال الفيلم، راكب الدراجة وهو ينهض بصعوبة ويذهب لالتقاط دراجته التي طارت أيضًا في الهواء ووقعت قرب المركبة المتوقفة، في حين نزل سائق السيارة وسائقون آخرون وتوجهوا لراكب الدراجة لمساعدته.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلًا عن صحف روسية: إن الحادث وقع في مدينة “سيفيرسكايا” جنوب غرب روسيا، وإن راكب الدراجة لم يتعرض لإصابة شديدة.