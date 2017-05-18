مقال للمتحدث العسكري السابق يثير غضب المصريين

أثار مقال للعميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق في الجيش المصري، في صحيفة “اليوم السابع” جاء بعنوان “الرعاع”، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر”.

وكانت تعليقات المصريين غاضبة وساخرة في آن معًا، حيث دشن البعض عدة هاشتاغات على مواقع التواصل تستنكر ما جاء في المقال.

وقال أحد النشطاء “المتحدث العسكري السابق بيقول عليكم #الرعاع والنعمه زي مبؤلك كده” المتحدث العسكري السابق العميد محمد سمير كاتب مقال النهاردة بعنوان #الرعاع.. ومش عاجبه سلوكيات المصريين مين الرعاع يا فندم؟” .

وجاء فى نص مقال المتحدث العسكري السابق ونائب رئيس مجلس إدارة قنوات العاصمة، أن تردي التعليم وانهيار منظومة القيم والأخلاق في السنوات الماضية، زاد عدد “الرعاع”.

وتابع: “إذا دققت في أمراضنا الاجتماعية المستحدثة التى برزت على الساحة فى السنوات الأخيرة نتيجة تردي التعليم وانهيار منظومة القيم والأخلاق التي كانت تحكم المجتمع لعوامل كثيرة لا تخفى على أحد ستجد ارتفاعاً مخيفاً فى عدد الرعاع من الناس، والرعاع طبقاً لتعريف القاموس هم مجموعة من الغوغاء والسفلة، وشاءت إرادة الله أن يكونوا موجودين فى كل المجتمعات وفى كل زمان ومكان” على حد ما جاء في المقال.