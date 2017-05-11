بالفيديو.. ما حقيقة زواج عمر البشير للمرة الثالثة؟

المصدر: الخرطوم - إرم نيوز

تداول ناشطون سودانيون على موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، مقطع فيديو زعم نشطاء أنه عقد قران الرئيس السوداني عمر حسن البشير، للمرة الثالثة، على شابة تدعى إسراء طارق.

وظهر في المقطع المتداول البشير بجوار ولي العروس والمأذون، وسط حضور مسؤولين كبار، إلا أن موقع صوت الأمة السوداني قال إن “الزوج صاحب الفيديو، هو ابن شقيق الرئيس السوداني عمر البشير، واسمه عمر علي حسن أحمد البشير”.

يذكر أن زوجة البشير الأولى هي ابنة عمه “فاطمة خالد البشير”، إذ تزوجها في بداية سبعينيات القرن الماضي، في حين تزوج للمرة الثانية في آذار/مارس 2002 من أرملة اللواء ابراهيم شمس الدين وزير الدولة السابق بوزارة الدفاع وأصغر أعضاء مجلس قيادة ثورة الإنقاذ 1989 الذي قتل في حادث طائرة في نيسان/ أبريل 2001.