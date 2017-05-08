لماذا رفضت مصر بيع الفرس “تي” للأمراء العرب؟ (فيديو إرم)

المصدر: آلاء طاهر وأحمد عثمان - إرم نيوز

تعتبر الفرس “تي” الأجمل في مصر وهي تنتمي لسلالة الخيل “الصقلاوي”، وتبلغ من العمر 22 عامًا، وطلب العديد من الأمراء العرب شراءها، لكن مصر رفضت بيعها باعتبارها تاريخًا هاماً للبلاد لا يمكن بيعه، إلا أن سلالتها تباع وتجد إقبالاً كبيراً بسبب جمالها المميز.

وقال الدكتور محمد يوسف، المشرف الطبي على الخيول في “محطة الزهراء” لتربية الخيل العربي بمصر، إن اهتمام مصر بهذه السلالة وبالخيل العربي يرجع لعام 1914 عندما اهتم عباس باشا الأول بالحفاظ على السلالة العربية.

وأكد يوسف لـ “إرم نيوز” أن “مجموعة الخيول التي اهتم بها توارثها الملوك والأمراء، حيث تعد من بين الأجمل في التاريخ”، لافتًا إلى أن كل الأمراء لديهم الآن بعض من خيول عباس باشا الأول.