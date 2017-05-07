بالصور والفيديو.. أمطار غزيرة وسيول جارفة تحاصر سكان منطقة الباحة السعودية

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

تتعرض عدة مدن وبلدات وقرى في منطقة الباحة السعودية لامطار غزيرة منذ عصر الاحد، ما تسبب بسيول جارفة واحتجاز للسكان واستنفار لدى فرق الدفاع المدني في المنطقة للتفاعل مع البلاغات الكثيرة التي تطلب النجدة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، السيول تجتاح الشوارع وتغمر أجزاء كبيرة من السيارات، فيما تحاول فرق من الدفاع المدني إنقاذ محاصرين.

وقالت تقارير محلية إن هطول الأمطار المتوسطة الغزيرة على المنطقة شمل كل من مركز بني فروة، محافظة العقيق، مركز الجرين، محافظة الحجرة، محافظة بني حسن، مركز بيده، مركز كرا، مركز برحرح، محافظة القرى، مدينة الباحة، مركز البلد، محافظة قلوة، محافظة بلجرشي، مركز بني كبير.

وقال الدفاع المدني في المنطقة إن الأمطار تسببت بتجمعات مياه في عدة تقاطعات، وارتفاع منسوب المياه في وادي قوب وسد وادي الملد، مما نتج عنه تعدى المفيض وتساقط صخور في عقبة الباحة – المخواه، وتم إغلاقها حتى يتم تنظيفها وإعادة الأوضاع إلى ماكانت عليه سابقاً.

كما تم إغلاق عقبة الباحة – قلوه احترازياً بعد أن تسربت المياه على بعض المواقع التجارية والتي تم إغلاقها وفصل التيار عنها حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات، ولم تسجل أي إصابات أو وفيات.

ورغم تطمينات المسؤولين الرسميين في المنطقة بان الأوضاع تحت السيطرة، أشرف أمير المنطقة، حسام بن سعود الذي عينه الملك سلمان قبل أيام قليلة في منصبه، على متابعة الحالة المطرية في المنطقة، ووجه فرق الدفاع المدني بالاستنفار في العمل.

وعلى موقع “تويتر” الذي تجد فيه الوسوم “#الباحه_تغرق و #الباحة_الآن” تفاعلاً لافتاً من أبناء المنطقة من خلال بث الصور والفيديوهات الآنية، طالب عدد من المغردين أمير الباحة الجديد بوضع حل نهائي لمشاكل الأمطار والسيول التي تعقبها والتي تتكرر عدة مرات في العام.