بالصور والفيديو.. أمطار وصواعق رعدية بسلطنة عمان

شهدت ولاية ضنك العمانية اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح، ضربت أجزاء واسعة من مناطقها، حيث أظهرت صور ومقاطع فيديو، نشرها مغردون عمانيون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هطول الأمطار وأضواء البرق.
ووثقت الصور، حجم الأمطار التي ضربت الولاية. وعبر المغردون عن فرحتهم بهطول الأمطار، حيث قال أحد المعلقين وهو يظهر في الفيديو: “الحمدلله على هذه النعمة”.
.#سلطنة_عمان: أمطار الخير والرحمة على ولاية ضنك #مركز_العاصفة pic.twitter.com/G9uoeoxdYh
— مركز العاصفة???????? (@Storm_centre) ٢ مايو، ٢٠١٧
????امطار غزيرة حاليا في ولاية ضنك ما شاء الله
تصوير:راشد الكلباني#شبكة_طقس_الجزيرة pic.twitter.com/9hX8gKxyFX
— شبكة طقس الجزيرة (@AljazeraWeather) ٢ مايو، ٢٠١٧
مباشر الآن
شاهدوا صاعقة منطقة دوت ولاية #ضنك
تصوير ..عمر البادي#شبكة_الريح_للطقس pic.twitter.com/gVHtjhjBdM
— شبكة الريح للطقس (@al_alree7) ٢ مايو، ٢٠١٧
#فيديو أمطار ولاية #ضنك الغزيرة الان.#تصوير أحمد البلوشي#عمان pic.twitter.com/UAMLDFRh4t
— أخبار العالم والطقس (@WorldNewsGroup) ٢ مايو، ٢٠١٧