بالصور والفيديو.. أمطار وصواعق رعدية بسلطنة عمان

المصدر: مسقط - إرم نيوز

شهدت ولاية ضنك العمانية اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح، ضربت أجزاء واسعة من مناطقها، حيث أظهرت صور ومقاطع فيديو، نشرها مغردون عمانيون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هطول الأمطار وأضواء البرق.

ووثقت الصور، حجم الأمطار التي ضربت الولاية. وعبر المغردون عن فرحتهم بهطول الأمطار، حيث قال أحد المعلقين وهو يظهر في الفيديو: “الحمدلله على هذه النعمة”.

????امطار غزيرة حاليا في ولاية ضنك ما شاء الله

تصوير:راشد الكلباني#شبكة_طقس_الجزيرة pic.twitter.com/9hX8gKxyFX — شبكة طقس الجزيرة (@AljazeraWeather) ٢ مايو، ٢٠١٧