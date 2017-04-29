بالفيديو والصور.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية تضرب أبراج اتصالات في السعودية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

ضربت أمطار غزيرة ورعدية اليوم السبت، مناطق واسعة في السعودية من بينها مكة المكرمة وضواحيها، كما تساقطت الأمطار وزخات البرد على قرى ومراكز بمحافظة الطائف.

وتداول ناشطون سعوديون مقاطع فيديو ومجموعة صور، قالوا إنها لهطول أمطار غزيرة على جنوب العاصمة المقدسة، تزامنت مع صواعق رعدية قوية مصحوبة برياح سطحية نشطة.

كما شهدت منطقة الطائف سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مركز العاند وعشيرة وأبو عشر والقرشيات والعطيف والسالمية والعدل وأم الدوم، حيث سالت على أثرها الأودية والشعاب في عدد من المناطق، في حين ضربت صاعقة رعدية قوية بعض أبراج الاتصالات بأعلى قمة جبل دكا في حي الشفا بالطائف، ما أدى إلى انقطاع الشبكة.

ودفعت الأجواء الماطرة الأهالي إلى الخروج من منازلهم في الصباح الباكر لمشاهدة زخَّات المطر قبل شروق الشمس التي حجبتها السحب الرُكامية الممطرة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت أن يشهد اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة بنشاط للرياح السطحية، على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة.