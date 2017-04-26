محكمة إماراتية تحيل دعوى فتاتين لتغيير اسميهما بعد تحولهما جنسيًا للجان الطبية

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

أمرت محكمة أبوظبي الاتحادية بإحالة فتاتين تقدمتا بدعوى تطالبان فيها بتعديل اسميهما في السجلات الحكومية، من أسماء أنثوية إلى ذكورية، بعد إجرائهما عملية تحول كامل للجنس، في إحدى الدول الأوروبية، إلى اللجنة الطبية لبيان وضع حالتهما الصحية.

وقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 23 مايو/ آيار المقبل، لحين صدور تقرير اللجنة، الذي سيوضح ما إذا كانتا تعانيان من مرض اضطراب الهوية الجنسية من عدمه، ومدى تناسب أعضائهما الداخلية العضوية، على أن يتم إحالة التقرير إلى الهيئة القضائية للنظر فيه قبل إصدار حكمها الإخير في الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الفتاتين بدعوى أفادتا خلالها بأنهما أجريتا جراحة ناجحة في إحدى الدول الأوروبية، تم على إثرها تحويلهما من إناث إلى ذكور بشكل كامل، مبررتان ذلك بوجود عيوب خلقية تتطلب إجراء العملية، حيث تظهر عليهما الملامح الرجولية وغيرها من الصفات التي تميز الرجل عن المرأة.

وأكدت الفتاتان أن عملية التحول التي أجريت لهما، ليست تغييراً للخلق بل هي تقويم للظاهر ليتناسب مع المكونات الداخلية العضوية والنفسية الحقيقية لهما.