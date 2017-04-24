داعية سعودي تزوج 18مرة لهذا السبب.. بماذا علق العودة؟ (فيديو)

المصدر: الرياض - إرم نيوز

انتقد الداعية السعودي سلمان العودة أصنافاً من الدعاة وخطباء الجمعة، معتبرا أنهم لا يمثلون قدوة للمجتمع.

وقال العودة إنه “يعرف داعية تزوج نحو 18 مرة، بدعوى أنه يسعى لحل مشكلات النساء العوانس”.

وأضاف “هذا الداعية قام بتعقيد الوضع أكثر بتحويل السيدات من عوانس إلى مطلقات”.

وأورد العودة في مقطع فيديو نشره على حساباته بموقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” عدداً من أصناف الدعاة بالمملكة سمّاهم بـ”الداعية الامبراطور”، و”الذي يدّعي وليس بفعَّال”، و”النخلة العوجاء”.

وأكد العودة أن كل داعية هو أحوج ما يكون لأن يكون قدوة لأهله وأسرته ومجتمعه، مضيفاً أنه إذا أراد أحد أن يسأل عن داعية، فعليه أن يسأل عنه أهل بيته، لا جمهوره أو متابعيه.