مصر.. المتهم بقتل رئيسة فرع بنك أبوظبي الإسلامي يثير الدهشة بأقواله

المصدر: محمد علام - إرم نيوز

أثارالمتهم بقتل المصرفية المصرية نيفين لطفي، رئيسة مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي في مصر، دهشة الحضور أثناء محاكمته اليوم السبت، عندما ادعى أنه نسي فعلته، رغم حبسه منذ الجريمة التي وقعت في نوفمبر الماضي.

وبعد أن قرأ ممثل النيابة العامة الاتهامات الموجهة للمتهم، سأل القاضي المتهم قائلًا: “هل قتلت المجني عليها؟”، فرد المتهم بعبارة “أنا مش فاكر”، الأمر الذي أثار دهشة الحضور، في حادثة تكاد تكون الأولى من نوعها داخل المحاكم المصرية، حيث من المألوف أن يعترف المتهم بارتكاب الجريمة أو إنكارها.

وأثارت عبارة المتهم غضب محامي المجني عليها، الذي أشار إلى اعتراف المتهم بارتكاب جريمة القتل أكثر من مرة سواء أثناء القبض عليه أو التحقيقات التي أجريت معه من قبل النيابة العامة.

وطلب محامي المتهم من هيئة المحكمة الاستماع إلى كافة شهود الإثبات في القضية وعددهم 14 شاهدًا خلال الجلسة القادمة، التي حددت لها المحكمة يوم 22 يوليو المقبل، حيث ألمح بشكل غير مباشر إلى أن أقوال الشهود قد تحمل البراءة للمتهم.

ووصل المتهم إلى مقر محكمة جنايات الجيزة في منطقة العباسية، وسط حراسة أمنية مشددة لاستكمال إجراءات محاكمته بجرائم القتل والسرقة وتعاطي المواد المخدرة، حيث يتهم بالتسلل إلى غرفة المجني عليها عبر كسر نافذة المطبخ وقتلها بسكين، بعد استيقاظها أثناء قيامه بسرقة مجوهرات ومحتويات ثمينة خاصة بها، وفر هاربًا بعد الاستيلاء على مسروقات وأموال من عملات مختلفة.

والمتهم في القضية هو كريم عبدالعاطي، مقيم في منطقة روض الفرج بالقاهرة، وسبق اتهامه في 10 قضايا متنوعة، ما بين سرقة، وتجارة مخدرات، وضرب، وحيازة سلاح أبيض، كما صدر ضده حكم سابق بالحبس 3 أشهر في قضية سرقة، وكان يعمل حارس أمن بالمجمع السكني الذي كانت تسكن فيه الضحية منذ فترة، وتم فصله لسوء سلوكه وتعاطيه المخدرات.