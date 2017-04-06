بإبداع مذهل.. مهندس ينقل واقع مدن سوريا المدمرة إلى نيويورك (فيديو إرم)

المصدر: عبدو حليمة - إرم نيوز

نجح المهندس السوري الشاب محمد حافظ في نقل واقع مدن بلاده المدمرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أبدع في نقل صور قصة الخراب الذي حل بالمدن السورية عبر تحويلها إلى مجسمات هندسية معبرة وفريدة.

ويرى حافظ الذي ولد في دمشق ويعيش حاليا بالولايات المتحدة، في أعماله التي عرضها بمعرض في نيويورك منصة للتفكير والتذكير بمأساة وطنه الأم.

كما أضاف حافظ مقاطع صوتية من أذان مساجد دمشق إلى مجسماته كان سجلها خلال زيارته إلى سوريا برفقة زوجته، إضافة إلى أصوات الرصاص الذي يمكن سماعه من هذه المجسمات ما يضفي مزيدا من الواقعية التي تجسدها.

وحاول المهندس السوري إضفاء فلسفة على لوحاته تحاكي مأساة السوريين جراء الحرب الدائرة منذ 7 سنوات.