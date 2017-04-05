مقتل شخص في زلزال قوي هز مدينة مشهد ومحيطها في إيران

المصدر: إرم نيوز - أبوظبي

هز زلزال قوي شمال شرق إيران، اليوم الأربعاء، على مقربة من مدينة مشهد مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة العديد.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بلغت قوته 6.1 درجة وهز منطقة على بعد 76 كيلومترا شرقي جنوب شرقي مشهد وعلى عمق 33 كيلومترا.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن حاكم الإقليم قوله إن الزلزال وقع في الساعة 10:40 صباحا بالتوقيت المحلي (06.10 بتوقيت غرينتش) وهز مشهد والمدن المحيطة بها.

ونقلت الوكالة الإيرانية للأنباء (إرنا) عن مجتبى خالدي المتحدث باسم خدمات الإغاثة مخاوفه من ارتفاع حصيلة الضحايا في القرى والبلدات الصغيرة.

وأشار إلى أن فرق الهلال الأحمر وخدمات الإغاثة في طريقها إلى المنطقة.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مسؤول في الهلال الأحمر قوله إن شخصا قتل في بلدة على مقربة من مدينة فريمان وأصيب أربعة آخرون على الأقل.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تشققات عميقة في الشوارع والمباني، كما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن خطوط الهاتف تعطلبت في أجزاء من المنطقة المنكوبة.

وقال سكان في تقارير إعلامية وفي تغريدات على موقع تويتر إنهم شعروا بأكثر من 12 هزة ارتدادية مما دفع البعض إلى عدم العودة إلى منازلهم.