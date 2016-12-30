قبل انتهاء العام.. غوغل تعلن عن ارتفاع البحث عن “كيفية ترك الحبيب”

المصدر: بلقيس دارغوث - إرم نيوز

يبدو أن 2016 تأبى المغادرة إلا ببضعة قلوب مكسورة وأحزان وآلام عاطفية لتبدأ معها 2017، إذ أعلن محرك البحث غوغل عن ارتفاع صاروخي من قبل مستخدميه بحثا عن معلومة واحدة “كيف تنفصل عن الحبيب؟”.

ويبدو أن العديد غير راضين عن علاقاتهم العاطفية فقرروا إنهاءها قبل بدء عامهم الجديد، ليكون الطرف الآخر هو المصدوم، فينهي 2016 بتعاسة وأحزان.

ولكن “غوغل ترندز”، لفت إلى أن معظم عمليات البحث تمت من قبل نساء، لذا فإن ضحايا هذا الخط البياني سيكونون من الشباب على الأرجح، وعند سؤال غوغل عن الانفصال عن الحبيبة، عاد بـ 4,080,000 صفحة تذكر علامات الحاجة للانفصال أو توقيته.

أما عند سؤاله عن الانفصال عن الحبيب، فعاد غوغل بـ 5,690,000 صفحة تشرح طرق وحيثيات وإشارات وتوقيت هجر الحبيب.

كما كشفت الشركة عن ارتفاع في البحث عن سؤال “هل تحبني حبيبتي؟”، في تساؤلين يكشفان إلى حد كبير مزاج العلاقات العاطفية من تردد الفتيات تجاه الحبيب، وتلقي الرجال هذه الذبذبات التي أكدها تساؤل النساء.

وحتى المتزوجين عرضة على ما يبدو لبوادر انفصال وطلاق، إذ سجل الموقع ارتفاعا في عمليات البحث النسائية لمعرفة الإجابة عن السؤال : هل يجب أن أطلب الطلاق؟.

وفي المقابل انخفصت التساؤلات عالميا عن “هل يحب أن أترك وظيفتي”، في إشارة على ما يبدو إلى إدراك الموظفين أهمية البقاء على رأس وظيفتهم -رغم كل الظروف- مع ارتفاع معدلات البطالة في دول عديدة.