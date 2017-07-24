بالصور.. تعرف على أفضل فندق في العالم

حلّ فندق “نيهي سومبا” بإندونيسيا، في المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي، كأفضل فندق في العالم.

وأعطى المسافرون والسائحون المنتجع الإندونيسي نسبة 99.12% كجزء من المسابقة السنوية التي تضم عددًا من الفنادق في العالم، حسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويحتوي الفندق، الذي يعد المنتجع الأوحد في الجزيرة، على 33 فيلا على مساحة تزيد عن 560 فدانًا من الغابات الخصبة التي تطل على البحر، ويمكن للضيوف التمتع بالاسترخاء والخصوصية الكاملة.

ويمتلك الفندق شاطئًا خاصًا طوله 2.5 كيلو متر، ويتميز بتقديمه مجموعة من الخدمات الصحية، بما في ذلك علاجات الوجه والتدليك وعمليات تجميل الأظافر.

ويبلغ سعر الغرفة للفرد، حوالي 800 جنيه إسترليني في الليلة، وفي ذروة المواسم، يبلغ سعر الغرفة حوالي 9500 جنيه إسترليني.

ويُشار إلى أن الفندق تأسس عام 1988 على يد أمريكي وزوجته الألمانية وكان يتكون من 10 غرف فقط، وتم تطويره تدريجيًا حتى اشتراه رجل الأعمال الأمريكي كريس بورتش في 2012.

وحلّ في المركز الثاني فندق “براندو في تتياروا”، بولينيزيا الفرنسية، والذي يضم 35 فيلا خاصة، لكل منها بركة سباحة خاصة، حيث حصل على 98.91 %. وجاء فندق “لودج آند سبا في بروش كريك رانش في ساراتوغا”، وايومنغ، في المرتبة الثالثة.