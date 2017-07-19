إضراب جديد لموظفي الخطوط الجوية البريطانية 14 يومًا إضافية

أعلنت نقابة “يونايت” العمالية البريطانية، أن جزءًا من طاقم شركة الخطوط الجوية سيضرب عن العمل لمدة 14 يومًا أخرى، في إطار خلاف مستمر على الأجور.

ويمد هذا الإجراء الإضافي إضرابًا أعلن عنه من قبل، بدأ يوم الأربعاء، ويعني أن أفراد طاقم “الأسطول المختلط” سيضربون عن العمل لمدة 4 أسابيع قادمة.

ويخدم الأسطول المختلط خطوط رحلات قصيرة وطويلة، وسيمتد الإضراب المعلن عنه حديثًا من 2 إلى 15 أغسطس/آب المقبل.

وأضرب أفراد طاقم الأسطول مرات عدة هذا العام، حيث شمل ذلك إضرابًا استمر مدة 16 يومًا في بداية يوليو /تموز الجاري.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية خلال إضرابات سابقة:” إن جميع عملائها سيصلون إلى وجهاتهم، حيث دمجت عددًا محدودًا من الرحلات”.