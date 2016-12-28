“المراحيض” تؤثر على السياحة في هذه الدولة

المصدر: إرم نيوز - بكين

تعتزم السلطات الصينية رفع معايير نظافة المراحيض العامة في المناطق السياحية بهدف زيادة مستوى مساهمة القطاع السياحي في النمو الاقتصادي للبلاد.

وذكرت وكالة “تشاينا ديلي” الصينية، أن بكين تهدف إلى تنفيذ مشاريع بقيمة 2 تريليون يوان (نحو 290 مليار دولار)، لزيادة نصيب السياحة في تنمية البلاد.

وتخطط الحكومة الصينية في هذا الإطار لإنشاء مناطق سياحية تجريبية وخاصة في الأجزاء الشمالية للبلاد التي تضم عددّا كبيرًا من المنشآت الصناعية حاليًا.

وبدأت الجهات المعنية أعمالها لتحويل العديد من مناجم الفحم إلى مساحات خضراء، وتحديث نحو 100 ألف مرحاض عمومي لزيادة مستوى نظافتها.

ويهدف مجلس الدولة الصيني إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في النمو الاقتصادي من 10.8 في المئة إلى 12 في المئة في غضون 5 أعوام عبر الإصلاحات.

ويسعى المجلس إلى رفع إجمالي عدد السياح إلى البلاد خلال 5 أعوام من 134 مليونًا إلى 150 مليون سائح، وجني ترليون دولار سنويًا لغاية عام 2020.