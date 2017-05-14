الكويت تستعين بالإمارات لحل الأزمة الإسكانية

المصدر: الكويت - إرم نيوز

قررت “المؤسسة العامة الكويتية للرعاية السكنية” الاستعانة بالتجربة الإماراتية في معالجة الأزمة السكنية، سواء في البحث عن البدائل والمطورين العقاريين أو في تطبيق قانون اتحاد الملاك الإماراتي.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر ذات صلة، قولها إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية المناط بها معالجة هذه القضية المتفاقمة، قد انتهت إلى قرار بالاستعانة بالتجربة الإماراتية، وإيفاد بعثة متخصصة الشهر المقبل لزيارة أبوظبي ودبي، واستطلاع فرص الاسترشاد بالقوانين والإجراءات التي منحت التجربة الإماراتية نجاعة وتميزاً يشجع على إعادة تطبيقها في الكويت.

وأوضحت المصادر الكويتية أن الوفد الذي سيزور الإمارات يضم بالاضافة لمؤسسة الرعاية السكنية ممثلين عن وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت، وأنه سيستطلع تفاصيل التجربة الإماراتية في شروط وضوابط إجراءات بيع الوحدات السكنية فعليا أو على المخطط في المشاريع المستقبلية، وما يترتب على ذلك من إجراءات استخراج صكوك الملكية وتراخيص الأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى تشريع قانون لاتحاد الملاك على غرار القانون الإماراتي.