السعودية تجمع 17 مليار ريال من أول صكوك محلية

قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة جمعت 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار) من المستثمرين من خلال صكوك مقومة بالريال.

وطرحت السعودية، يوم الأحد، أول صكوك مقومة لها بالريال على المستثمرين في عطاء شمل شرائح لأجل خمسة وسبعة وعشرة أعوام.

وقال بيان لوزارة المالية السعودية نشرته الوكالة الرسمية إنها تلقت عروضًا تجاوزت 51 مليار ريال (13.60 مليار دولار) من المستثمرين بنسبة تغطية 300 بالمئة.

وتابع أن الشريحة الأولى بحجم 12 مليار ريال وتستحق في 2022، والثانية بحجم 2.9 مليار وتستحق عام 2024، والثالثة 2.1 مليار وتستحق في 2027.

تطلق المملكة برنامج صكوك العملة المحلية للمساهمة في تغطية عجز الميزانية.

وفي الأسبوع الماضي قالت الوزارة إن 13 بنكًا محليًا تأهلوا للمشاركة في إصدارات الصكوك، وكان آخر موعد لتقديم العروض في الثانية من بعد ظهر أمس الاثنين بالتوقيت المحلي.