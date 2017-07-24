إيران تعتمد “التومان” عملة رئيسة للبلاد

المصدر: د ب ا

قررت الحكومة الإيرانية اعتبار “التومان” العملة الرئيسة للبلاد، بديلًا عن الريال، بحيث يساوي التومان عشرة ريالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الاثنين، أن “هذا كان أحد القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها مساء أمس برئاسة الرئيس حسن روحاني“.

وسترفع القرارات إلى “مجلس الشورى الإسلامي” في إيران، للمصادقة عليها بشكل نهائي.

وكانت الحكومة وافقت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تقدم به البنك المركزي لاعتماد “التومان” عملة رسمية.

وكان التومان هو العملة الرسمية لإيران حتى ثلاثينيات القرن الماضي، ولا يزال معظم الإيرانيين يشيرون إليها بهذا الاسم.