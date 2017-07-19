الدولار يحوم قرب أدنى مستوى له في 10 شهور

يحوم الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى له في 10 شهور مقابل سلة عملات اليوم الأربعاء وذلك قبل اجتماعات مهمة لبنوك مركزية.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان اجتماعات في الأسبوع الحالي، ويعتقد مراقبو السوق أن ارتفاع اليورو والين في الآونة الأخيرة قد يؤدي إلى تبني البنكين نبرة أكثر ميلًا للتيسير ما يدفع الدولار للصعود.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسة 0.1% إلى 94.74 بعد انخفاضه إلى 94.476 أمس الثلاثاء وهو أدنى مستوى منذ أيلول/ سبتمبر عام 2016.

وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.1534 دولار بعدما صعد إلى 1.1583 دولار أمس الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ آيار/ مايو 2016.

وتأثر الدولار الأمريكي بيانات دون التوقعات عن التضخم ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة إضافة إلى تنامي الشكوك في قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تمرير أي تشريع مهم للحوافز الاقتصادية في الكونغرس.

وانخفض الجنيه الإسترليني صوب 1.30 دولار اليوم ليواصل الانخفاضات التي سجلها في الجلسة السابقة بعد بيانات ضعيفة عن التضخم بددت التوقعات بأن بنك انجلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع الإسترليني فوق 1.31 دولار إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر في وقت سابق هذا الأسبوع مع تراجع الدولار على نطاق واسع وفي الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة بعد خفضها 25 نقطة أساس عقب التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي.

ونزل الاسترليني 0.1% اليوم إلى 1.3026 دولار ليظل قريبًا من المستوى المرتفع البالغ 1.3126 دولار الذي لامسه في الجلسة السابقة.

ومقابل العملة الأوروبية الموحدة، لم يزد الإسترليني إلا قليلًا ليسجل 88.425 بنس لليورو.