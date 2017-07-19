ارتفاع بورصة دبي بعد إعلان نتائج بنوك وصعود السوق القطرية

ارتفع سوق الأسهم في دبي 0.5% بفضل أرباح قوية للبنوك فيما زاد مؤشر بورصة قطر في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء.

وربح سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1 % بعد أن حقق البنك زيادة 6% في صافي ربح الربع الثاني إلى 2.02 مليار درهم (550 مليون دولار) عند النطاق الأعلى لتوقعات المحللين. وتوقع ثلاثة محللين في المتوسط أن يحقق البنك أرباحًا بقيمة 1.88 مليار درهم.

وزاد سهم بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة، 0.3% بعد أن حقق البنك زيادة نسبتها 14% في صافي ربح الربع الثاني إلى 1.06 مليار درهم. كانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أرباحًا تبلغ 979 مليون درهم وتوقعت أرقام كابيتال أرباحًا بقيمة 972 مليون درهم.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.4% في الوقت الذي صعد فيه سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في البلاد، 2.9% إلى 140.90 ريال. وعوض السهم تقريبًا جميع خسائره التي تكبدها منذ أغلق عند 145.30 ريال في الرابع من يونيو/ حزيران قبل أن تفرض دول عربية عقوبات على قطر.

وارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.2% . ويقول محللون إن البنك أحد أكثر المصارف المعرضة لخطر سحب الودائع الأجنبية بسبب الأزمة الدبلوماسية. وأظهرت نتائج أعمال البنك التي أعلنت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء زيادة صافي الربح عشرة بالمئة في النصف الأول وارتفاع الودائع اثنين في المئة عن نهاية السنة الماضية.

لكن سهم البنك التجاري القطري انخفض اثنين في المئة بعد أن أظهرت نتائج أعمال البنك انخفاض صافي ربح الربع الثاني 58.4% إلى 88.4 مليون ريال (24.3 مليون دولار). كان محللون يتوقعون أن يحقق البنك أرباحًا بقيمة 118.3 مليون ريال في المتوسط.

والانخفاض الذي يرجع إلى مخصصات القروض المتعثرة جزء من سلسلة نتائج سلبية بدأت قبل الأزمة الدبلوماسية بفترة طويلة. وقال الرئيس التنفيذي للبنك جوزيف أبراهام في أبريل/ نيسان إن المخصصات ستظل مرتفعة في الفصول القليلة المقبلة.