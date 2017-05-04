الذهب ينخفض لأدنى مستوى في 6 أسابيع مع صعود الدولار‎

المصدر: وكالات - إرم نيوز

انخفض الذهب لأدنى مستوى في 6 أسابيع، اليوم الخميس، مع صعود الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين بدعم توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران.

وبحلول الساعة 0724 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1234.52 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض لأدنى مستوى منذ 21 مارس/ آذار عند 1232.60 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع الذهب 1.5 % أمس الأربعاء، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني لينزل عن متوسطه في 50 يوماً و200 يوم.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة أكثر من 1% إلى 1235.40 دولار للأوقية.

وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.2 % إلى 99.400 اليوم الخميس، بعدما وصل لأعلى مستوى في أسبوعين عند 99.462.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.2 % إلى 16.42 دولار للأوقية بعدما بلغت أدنى مستوى لها في نحو 4 شهور عند 16.37 دولار للأوقية أمس الأربعاء.

ونزلت الفضة أكثر من 12% منذ أن لامست أعلى مستوى في خمسة شهور عند 18.65 دولار للأوقية في منتصف أبريل نيسان.

وصعد البلاتين 0.4% إلى 896.15 دولار للأوقية. وظل المعدن قريبًا من أدنى مستوياته في الجلسة السابقة البالغ 890.50 دولار للأوقية وهو مستوى لم يشهده منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول.

وانخفض البلاد يوم 0.2% إلى 797.50 دولار للأوقية ليواصل خسائره التي قاربت 2 % في الجلسة السابقة.