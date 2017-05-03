الأسهم السعودية تهبط مع انخفاض النفط وتباين بقية أسواق المنطقة

المصدر: وكالات

هبطت أسهم السعودية اليوم الأربعاء، بعد أن انخفضت أسعار النفط، وتباين أداء بقية بورصات المنطقة في تعاملات هادئة.

وهبط سهم المتقدمة للبتروكيماويات 2.5% بعدما حققت الشركة المصنعة للبولي بروبيلين أرباحا صافية قدرها 124 مليون ريال (33.1 مليون دولار) في الربع الأول، بانخفاض 12.9% عن مستواها قبل عام ودون توقعات الأهلي كابيتال البالغة 149 مليون ريال.

وتراجعت أسهم شركات أخرى بقطاع البتروكيماويات أيضا بعد هبوط خام القياس العالمي مزيج برنت دون 51 دولارا للبرميل الليلة الماضية ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ بداية العام. وفقد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6% في تعاملات محدودة.

وقال ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، إن الحكومة ستركز على الاستثمار في قطاع التعدين وتطوير صناعة الأسلحة، ودعم النمو في قطاع السيارات وتحسين الخدمات اللوجستية بالمملكة بحرا وجوا.

وقال أيضا إن السلطات ستعلن عن برنامج لمعالجة أزمة نقص المساكن الخاصة في السعودية للربع الثالث من هذا العام.

ومن بين الشركات التي قد تستفيد من الاستثمارات الصناعية الحكومية شركة إعمار المدينة الاقتصادية التي ارتفع سمهما 0.3%، ليواصل المكاسب البالغة 4.6% التي حققها في الجلسة السابقة، لكن سهم الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات تخلى عن معظم المكاسب التي حققها أمس الثلاثاء وهبط 2.9%.

وارتفع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، الشركة الوحيدة المدرجة بين الشركات العاملة مباشرة في التعدين، 0.5%. وزاد سهم الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 0.7%.

وزاد سهم شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية 1.4% وسط تداولات نشطة.

أبوظبي ودبي..

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.5% مع هبوط سهم شركة الاستثمار البحرينية جي.إف.إتش المالية 8.9%. وأظهرت نتائج أعمال الشركة أنها حققت ربحا صافيا فصليا عائدا للمساهمين قدره 31.91 مليون دولار ارتفاعا من 6.06 مليون دولار قبل عام، لكن السهم كان قد ارتفع كثيرا بالفعل خلال الأسبوع الأخير في ظل توقعات بتحقيق أرباح قوية.

وانخفضت أسهم 22 شركة أخرى في دبي بما في ذلك أرابتك للبناء والذي هبط 2.4%.

وفي أبوظبي زاد المؤشر العام للسوق 0.6% مع ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر البنوك المدرجة، 1.4%.

قطر..

خسر مؤشر بورصة قطر 0.4% ليهبط إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر في الوقت الذي انخفض فيه سهم أريد للاتصالات 2.3%.

ومن المنتظر أن تواجه الوحدة العمانية التابعة للشركة منافسة جديدة بعدما انضمت اتصالات ومقرها أبوظبي إلى الاتصالات السعودية ومجموعة زين الكويتية في التقدم بعرض للمنافسة على ثالث رخصة للهاتف المحمول في سلطنة عمان.

وقال كونال داملي رئيس مبيعات مؤسسات السمسرة لدى سيكو البحرين إن جميع المتقدمين بعروض يتمتعون بسيولة قوية ولن يحتاجوا للاستدانة للعمل في عمان. ويعتقد داملي أن الاتصالات السعودية وزين هما الأوفر حظا للفوز بالرخصة.

وأضاف “من وجهة نظر المستهلك، ستكون عمان أفضل حالا مع تقديم المنتج من قبل العلامة التجارية فيفا التابعة للاتصالات السعودية. لكن ربما يتوقف القرار على حقيقة أن الكويت مستثمر كبير في السلطنة.”

وفي الوقت الحالي تتمتع العمانية للاتصالات وأريد عمان بحصتين سوقيتين متساويتين تقارب 41% لكل منهما. ولم يسجل سهم عمانتل تغيرا يذكر اليوم في الوقت الذي فقد فيه سهم أريد عمان 0.4%.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6% في تعاملات ضعيفة مع تجاوز عدد الأسهم الهابطة في السوق العام تلك الرابحة بواقع 93 إلى 71.

إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. تراجع المؤشر 0.6% إلى 6968 نقطة.

دبي.. انخفض المؤشر 0.5% إلى 3419 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.6% إلى 4581 نقطة.

قطر.. هبط المؤشر 0.4% إلى 9955 نقطة. مصر.. زاد المؤشر 0.6% إلى 12604 نقاط.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.6% إلى 6799 نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشر 0.6% إلى 1331 نقطة.

سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.3% إلى 5492 نقطة.