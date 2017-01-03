9 شركات تتقدم إلى السوق الموازية للبورصة السعودية

المصدر: وكالات

قال مسؤول في هيئة السوق المالية السعودية (حكومي)، اليوم الثلاثاء، إن عدد الشركات التي تقدمت للإدراج في السوق الموازية هي “9 شركات تقريباً”.

وأوضح نائب رئيس الهيئة محمد القويز، أن الهدف من السوق الموازية هو “توفير التمويل للشركات، وجذب الاستثمارات“.

وأضاف على هامش مؤتمر صحفي اليوم، في مقر الهيئة، أنه ليس متخوفا من سحب السوق الموازية للسيولة من السوق الرئيسة، نظراً لتزامن وقت التداول وصغر حجم الشركات التي ستنضم للسوق الجديدة.

وتطلق السعودية سوقاً موازية في 26 فبراير/ شباط القادم، بهدف جذب شريحة جديدة من الشركات للبورصة بشروط أكثر مرونة.

والبورصة السعودية – الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية – تتكون من 15 قطاعاً حالياً، فيما ستصبح 20 قطاعاً في يناير/ كانون الثاني 2017.

ووفقا للائحة السوق الموازية، من المقترح أن يبلغ الحد الأدنى لقيمة الشركة السوقية 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار)، مقارنة بـ 100 مليون ريال (27 مليون دولار) في السوق الرئيسة حالياً.

وستكون نسبة الأسهم التي تطرحها الشركات في السوق الموازية 20% من أسهمها، فيما تبلغ النسبة 30% في السوق الرئيسة، بينما يبلغ الحد الأدنى لعدد المساهمين في الشركات التي تنضم للسوق الموازية 50 مساهمًا، مقارنة بـ 200 مساهم في السوق الرئيسة.