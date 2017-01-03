احتياطي الإمارات من الذهب يرتفع في شهر نوفمبر

المصدر: وكالات

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن المصرف المركزي الإماراتي (البنك المركزي) رفع قيمة احتياطي الذهب (الأونصات) لديه، بنسبة 12.6% على أساس سنوي إلى 1.052 مليار درهم (286.6 مليون دولار) مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وأظهرت البيانات المنشورة على موقع مصرف الإمارات المركزي، أن أصول المصرف من الذهب بلغت 934 مليون درهم (254.5 مليون دولار) بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

وأشارت البيانات، إلى أن المركزي الإماراتي، أضاف أصولًا من الذهب قيمتها 112 ملايين درهم (30.5 مليون دولار) خلال الشهور الأحد عشر الأولى من 2016، مقارنة بنحو 940 مليون درهم (256.1 مليون دولار) بنهاية 2015.

وعلى أساس شهري، تراجع الاحتياطي الإماراتي من الذهب بنسبة 6.8% مقارنة بـ 1.129 مليار درهم (307.6 مليون دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتجاوزت احتياطيات الإمارات من الذهب 7.5 طنًا مطلع العام الماضي، بحسب تصريحات سابقة لمساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية الإماراتي، سيف الشامسي.