الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في شهرين أمام الدولار الأمريكي

المصدر: وكالات

قفز الدولار الأمريكي أثناء التعاملات اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى في شهرين أمام الجنيه الإسترليني بفعل مخاوف بشان المفاوضات المرتقبة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين حصلت العملة الخضراء على دعم أيضا من توقعات لنمو اقتصادي أقوى في الولايات المتحدة.

وهبط الإسترليني 0.5% إلى 1.2201 دولار وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والثلاثين من أكتوبر تشرين الأول قبل أن يتعافى قليلا إلى 1.2220 دولار بحلول الساعة 1750 بتوقيت غرينتش.

وتواجه بريطانيا شكوكا بشأن مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي أكتوبر تشرين الأول قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها ستطلق رسميا عملية الرحيل من الاتحاد بحلول نهاية مارس آذار.

ومازال الدولار يتلقى دعما من توقعات بأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ستدعم نمو الاقتصاد من خلال حزمة حوافز في الضرائب والانفاق العام.

وهبط اليورو 0.8% أمام العملة الأمريكية إلى 1.0370 دولار وهو أدنى مستوى في أسبوعين قبل ان يرتفع قليلا إلى 1.0382 دولار.

وارتفع الدولار حوالي 0.4% مقابل العملة اليابانية إلى 117.81 ين وهو أعلى مستوى له في 6 أيام قبل أن يتراجع قليلا إلى 117.55 ين.

وصعد مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- 0.43% إلى 103.45 بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في 8 أيام عند 103.56 لكنه يبقى أقل من اعلى مستوى في 14 عاما البالغ 103.65 الذي سجله في العشرين من ديسمبر كانون الأول.