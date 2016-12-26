الريال السعودي الجديد يدخل الأسواق اليوم (صور)

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

دخلت العملة السعودية الجديدة التي كشفت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الأسبوع قبل الماضي، أسواق المملكة اليوم الاثنين، حيث بدأ السعوديون باستخدامها لأول مرة في تعاملاتهم النقدية.

وكانت مؤسسة النقد (ساما) قد دشنت في 13 كانون أول/ ديسمبر الجاري، الإصدار السادس من العملة الوطنية السعودية، تحت شعار “ثقة وأمان”، متضمنًا فئات جديدة منها هللة واحدة و5 هللات و10 هللات و25 هللة و50 هللة والريال المعدني والريالين المعدني بالإضافة إلى العملات الأساسية السابقة.

وقالت “ساما” في بيان لها، إن تداول الإصدار السادس من العملة الجديدة والمرسوم عليها صورة الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيكون جنبًا إلى جنب مع العملة الورقية والمعدنية المتداولة حاليًا بجميع فئاتها، حيث ستستمر في طرح ما لديها من مخزون من الإصدار الخامس للعملة لتلبية احتياجات السوق من النقد.

وقال خبراء مصرفيون إن مؤسسة النقد ستبدأ اعتبارًا من اليوم الاثنين، بإتلاف الإصدارات السابقة من العملة السعودية التي تدخل خزينتها بعد التأكد من كونها غير مزورة عبر أجهزة كشف التزوير.

ويتزامن البدء في تداول العملة النقدية الجديدة مع بدء صرف رواتب موظفي القطاع العام الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 1.3 مليون موظف وموظفة.