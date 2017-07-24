شركة أمريكية تزرع شرائح إلكترونية في أيدي موظفيها

أعلنت شركة Three Square Market بمدينة ويسكونسن في الولايات المتحدة بدء عملية زرع شرائح إلكترونية ضئيلة في أيدي موظفيها، لاستخدامها في عمليات الدفع مقابل ما يشترونه من منافذ بيع الأغذية داخل الشركة، وفقًا لما جاء على موقع KSTP الإخباري.

وأشارت الشركة في بيانها عبر موقعها الرسمي إلى أن حجم الشريحة أقرب إلى حجم حبة الأرز، وهي تحمل بيانات بطاقة المستخدم الائتمانية، بحيث يسهل عليه الدفع مقابل ما يشتريه، دون الحاجة لحمل البطاقة نفسها، أو حتى استخدام هاتفه للدفع عبر تقنية NFC.

وأوضحت الشركة أنها ستزرع شريحتها في أيدي 50 من موظفيها مطلع الأسبوع المقبل، وهي عملية مجانية، على الرغم من أن تكلفة الشريحة الواحدة 300 دولار.

وشددت الشركة على أن الشريحة لا تتبع موظفيها وأماكن تواجدهم، حيث إنها غير مزودة بشريحة GPS الخاصة بالتتبع الجغرافي.