مئات الشركات في المغرب تغلق أبوابها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017

نشرت صحيفة “الصباح” المغربية في عددها الصادر اليوم الإثنين، إحصائيات اقتصادية ملفتة، مفادها أن عدد الشركات التي طالتها التصفية القضائية بالمحاكم التجارية المغربية ارتفع بنسبة 20%، حيث بلغ عدد المقاولات التي أغلقت أبوابها خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة الحالية 3909،نصفها بين الرباط والدار البيضاء.

وأغلبية الشركات التي طالتها التصفية هي من النوع الصغير والمتوسط، والتي لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين درهم، وعملت في السوق أقل من 5 سنوات، وينشط جزء كبير منها في قطاع البناء و الأشغال العمومية والتجارة والعقار، وتعتمد بشكل كبير على الصفقات العمومية.

حيث يواجه مسيرو الشركات المغربية عدة مشاكل في الشهور الأخيرة، أهمها تأخير صرف المستحقات والديون المتعلقة بالصفقات العمومية التابعة للدولة، والتي تصل حتى 557 يوما من التأخير في القطاع العقاري، إضافة إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتأخر تشكيل الحكومة.

وارتفع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال النصف الأول من 2017 بنسبة 57% في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء فأغلقت 1276 شركة أبوابها ، وبنسبة 25% في الرباط و إغلاق 613 ، ثم 395 في مراكش ،فطنجة 389 شركة.