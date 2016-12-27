“إيرباص” ترجىء تسليم 12 طائرة لطيران الإمارات

المصدر: وكالات

قالت “إيرباص” الأوروبية لصناعة الطائرات اليوم الثلاثاء، إنها أرجأت تسليم 12 طائرة “‭‭A380‬‬” إلى “طيران الإمارات” على مدى العامين القادمين، مضيفة أنها ستجري خفضا في النفقات لتقليص تأثير تلك التأخيرات.

وقالت إيرباص -المنافس الرئيسي لبوينغ الأمريكية- إنها ستؤخر تسليم 6 طائرات من 2017 إلى 2018 مع إرجاء 6 طائرات أخرى من 2018 إلى 2019 في أعقاب اتفاق بين طيران الإمارات ورولز رويس لصناعة المحركات وما تلاه من صفقة بين إيرباص والناقلة الإماراتية.

وقالت طيران الإمارات في نوفمبر تشرين الثاني إن لديها مشاكل فنية لم تحددها في محركات رولز رويس لطائرات ‭‭A380‬‬.