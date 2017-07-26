النفط يقفز لأعلى مستوى في 8 أسابيع

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في حوالي 8 أسابيع أثناء التعاملات، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية، وهو ما عزز توقعات بأن الأسواق التي تشهد وفرة في المعروض منذ وقت طويل، تتجه نحو التوازن.

وأشارت بيانات من إدارة المعلومات إلى أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين كان من المتوقع أن تنخفض 2.6 مليون برميل. وكان ذلك الهبوط الأسبوعي الرابع على التوالي، وهو ما يعطي دعمًا للسوق.

ويضاف هذا إلى آمال بأن سوق النفط ربما تشهد إعادة توازن طال انتظارها.

وقالت السعودية، الإثنين الماضي، إنها ستقيّد صادراتها من الخام عند 6.6 مليون برميل يوميًا في أغسطس/ آب بانخفاض حوالي مليون برميل يوميًا عن مستواها قبل عام.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 67 سنتًا أو 1.30 % إلى 50.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 1530 بتوقيت غرينتش. وتجاوزت الأسعار مستويات لامستها في الجلسة السابقة عندما قفزت عقود برنت بأكثر من 3%.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 83 سنتًا أو 1.6 % إلى 48.72 دولار للبرميل.