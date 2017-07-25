الكويت: من السابق لأوانه الحديث عن تعميق خفض إنتاج النفط‎

قال هيثم الغيص، محافظ الكويت لدى “أوبك”: إنه من السابق لأوانه الحديث عن تعميق خفض إنتاج النفط، نظرًا لأن الأمور تسير “بشكل صحيح وهناك بوادر إيجابية”.

وتوقع الغيص في تصريح لقناة “العربية” أن يرتفع نمو الطلب بواقع مليوني برميل يوميًا مع “الدخول إلى النصف الثاني من السنة”.

وترأس الكويت اللجنة الوزارية التي اجتمعت في سان بطرسبرغ في روسيا، أمس الإثنين.

وتراقب اللجنة، التي تضم أعضاء من أوبك ومنتجين مستقلين، تنفيذ اتفاق عالمي لخفض الإنتاج بما يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميًا من يناير/ كانون الثاني 2017 إلى نهاية مارس/ آذار 2018.