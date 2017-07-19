مخزونات الخام والبنزين الأمريكية تنخفض بشدة

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء: إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وإن مخزونات البنزين ونواتج التقطير سجلت هي الأخرى هبوطًا حادًا.

وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يوليو/ تموز، مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 3.2 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة، أن استهلاك المصافي من الخام هبط بمقدار 125 ألف برميل يوميًا، بينما انخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.5 نقطة مئوية.

وهبطت مخزونات البنزين 4.4 مليون برميل مقارنة مع انخفاض قدره 655 ألف برميل، في استطلاع للرأي أجرته “رويترز”.

وأظهرت بيانات الإدارة، أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة هبطت 2.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل.

وارتفعت واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي 576 ألف برميل يوميًا.