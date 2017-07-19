النفط يهبط متأثرًا بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وإنتاج “أوبك”‎

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تجدد المخاوف من تخمة المعروض العالمي من الوقود بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية واستمرار ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 21 سنتًا أو 0.4 % إلى 48.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0656 بتوقيت غرينتش.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتًا أو 0.4% إلى 46.20 دولار للبرميل.

ومنذ بداية العام انخفضت أسعار الخام بنحو 15 % ما يجعل النفط أحد أسوأ السلع الأولية أداء في عام 2017.

وقال معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 14 يوليو/ تموز إلى 497.2 مليون برميل.

وخارج الولايات المتحدة لا تزال إمدادات “أوبك” مرتفعة رغم تعهدها بخفض الإنتاج وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى زيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا عضوي المنظمة.