الهند توقع عقدًا لاستيراد الغاز المسال من إيران‎

المصدر: طهران - إرم نيوز

وقعت وزارة البترول الهندية، عقدًا مع نظيرتها الإيرانية لاستيراد الغاز المسال من إيران لتلبية حاجتها من وقود الطهي بسبب تزايد الطلب.

وذكرت تقارير صحافية، اليوم الخميس، أن “الهند وقعت للمرة الأولى عقدًا لاستيراد غاز البترول المسال من إيران حيث تنظر الى مصادر إضافية لوقود الطهي لتلبية الطلب المحلي المتزايد”.

وستستورد شركات النفط المملوكة للدولة الهندية نحو 44 ألف طن شهريًا لفترة 6 أشهر مبدئيًا.

وتستورد الهند نحو مليون طن من غاز البترول المسال شهريًا لتلبية الطلب المتزايد الذي تعززه الحكومة من أجل توفير الغاز مجانًا للمناطق الفقيرة.

وارتفع استهلاك غاز البترول المسال في الفترة من عام 2016-2017 إلى 21.55 مليون طن بنسبة 9.8 %، بينها 11 مليون طن من الواردات.

وتستورد الهند بشكل رئيس الغاز النفطي المسال من كبار منتجي الشرق الأوسط مثل “آرامكو السعودية”، وقطر، وشركة بترول أبوظبي الوطنية، وشركة البترول الكويتية.

وقالت مصادر هندية، إن واردات البترول المسال سترتفع خلال السنوات الثلاث القادمة لتصل الى 16-17 مليون طن مع دفع الحكومة إلى توفير إسطوانات غاز الطهي للفقراء وفصلها عن الوقود الملوث.

يذكر أن الواردات في العام الماضي جعلت الهند ثاني أكبر مستورد للغاز البترول المسال في العالم خلف الصين، وتجاوزت اليابان التي استوردت 10.6 مليون طن.

وفي آيار/مايو الماضي، أطلقت الحكومة برنامجًا لتوفير توصيل غاز الطهي مجانًا للنساء الفقيرات بهدف الحد من استخدام الحطب والوقود الملوث مثل روث البقر المجفف.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب على غاز البترول المسال بنسبة 9.7 % ليصل إلى 23.7 مليون طن في السنة المالية الحالية ومن المرجح أن يلمس 35 مليون طن بحلول عام 2031-2032.